تقديرات أممية.. مليون نازح داخل أوكرانيا بسبب الحرب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 2:46 مساءً

قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين داخليا في أوكرانيا بفعل الغزو الروسي يقدر بمليون شخص يضافون إلى مئات الآلاف الذين فروا من البلاد على ما أفادت مسؤولة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقالت مسؤولة المفوضية لأوكرانيا، كارويلنا ليندوم بيلينغ، خلال مؤتمر صحفي للحكومة السويدية: “ثمة تركيز للاهتمام على الذين فروا إلى البلدان المجاورة لكن من المهم أيضا التذكير بأن غالبية المتضررين موجودون في أوكرانيا”.

وأضافت: “ليس لدينا عدد دقيق حول عدد النازحين داخليا في أوكرانيا لكننا نقدر عددهم بمليون شخص تقريبا”.

بدورها، أوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن أكثر من 660 ألف شخص، أغلبهم نساء وأطفال، فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة منذ شن روسيا الغزو قبل ستة أيام.

وقالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم المفوضية، في إفادة صحفية بجنيف، إن هناك تقارير تفيد بانتظار الناس ما يصل إلى 60 ساعة من أجل دخول بولندا بينما تصل الطوابير على الحدود الرومانية لما يصل إلى 20 كيلومترا.

ويخشى كثيرون أن تتسبب موجة نزوح الأوكرانيين والأجانب من مناطق القتال في أسوأ أزمة إنسانية بتاريخ أوروبا خلال العقد الأخير، حيث توافد في يوم واحد على محطة لفيف 17 ألف نازح من باقي مناطق أوكرانيا.

وكتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة السبت إن “الأرقام الأخيرة تشير إلى 116 ألف شخص تقريبا فروا إلى دول مجاورة منذ 24 شباط/فبراير، ولا سيما بولندا والمجر ومولدافيا وسلوفاكيا ورومانيا”.

وأضافت “الأرقام ترتفع”. كانت المفوضية قد أعلنت أمس الجمعة أنها تتوقع ما يصل إلى أربعة ملايين لاجئ من أوكرانيا، إذا استمرت الحرب الروسية ضد البلاد، في التصعيد.