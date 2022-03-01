جونسون: سنواصل الضغط على نظام بوتين إلى أجل غير مسمى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 2:16 مساءً

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال زيارة إلى بولندا، الثلاثاء، أن الغرب سيواصل الضغط على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أجل غير مسمى.

وقال جونسون للصحافيين الثلاثاء: “لم يحسن فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم”.

كم أكد جونسون أن “روسيا استخفت برغبة الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلاده”.

وأضاف: “سنواصل الضغط الاقتصادي.. إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة”.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، كما رفض فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا مشيرا أنه “أمر غير متاح في الوقت الراهن”.

حظر الطيران

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي الإثنين، إن الوقت حان للنظر في فرض منطقة حظر طيران للصواريخ والطائرات والطائرات الهليكوبتر الروسية على خلفية القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية.

وفي كلمة مصورة، لم يحدد زيلينسكي كيف سيتم فرض منطقة حظر طيران ومن الذي سيفرضها.

وقال إن روسيا شنت 56 ضربة صاروخية، وأطلقت 113 صاروخ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضية.

ويقاتل الأوكرانيون الدبابات الروسية المتقدمة بصواريخ أميركية وأوروبية، أوقعت الكثير من الخسائر حتى الآن بين صفوف الروس، ومنعتهم من السيطرة على أي مدينة كبيرة حتى الآن.

فيما أوضحت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، أن روسيا استخدمت قنبلة فراغية اليوم الاثنين في غزوها لأوكرانيا.

وقالت ماركاروفا بعد تقديم إفادة لأعضاء الكونجرس الأمريكي: “استخدموا القنبلة الفراغية اليوم، والتي تحظرها بالفعل اتفاقية جنيف.. الدمار الذي تحاول روسيا إلحاقه بأوكرانيا كبير”.

وتعرضت روسيا لضربة أخرى بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، الأحد، إنه يخطط لمنع جميع الطائرات المملوكة لروسيا أو المسجلة فيها وحتى الطائرات الخاصة الروسية من سماء الاتحاد.