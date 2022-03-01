شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الحالة الصحية للملكة إليزابيث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

وكالات_الخليج 365

قال مصدر بقصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث بصحة طيبة بما يكفي للمشاركة في فعاليتين عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء.



وكانت الملكة البريطانية أجلت عددا من اللقاءات العامة المقررة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، لكنها استمرت في أداء واجبات رسمية أخرى بينما كانت تتعافى من إصابتها بكوفيد-19.

وزادت المخاوف على صحة الملكة في أعقاب ثبوت إصابتها بكوفيد بعد أسبوعين من الاحتفال بمرور 70 عاما على توليها عرش المملكة المتحدة.