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تعرف على الحالة الصحية للملكة إليزابيث

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وكالات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

وكالات_الخليج 365

قال مصدر بقصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث بصحة طيبة بما يكفي للمشاركة في فعاليتين عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء.

 

وكانت الملكة البريطانية أجلت عددا من اللقاءات العامة المقررة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، لكنها استمرت في أداء واجبات رسمية أخرى بينما كانت تتعافى من إصابتها بكوفيد-19.

 

وزادت المخاوف على صحة الملكة في أعقاب ثبوت إصابتها بكوفيد بعد أسبوعين من الاحتفال بمرور 70 عاما على توليها عرش المملكة المتحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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