طيران الإمارات تفتتح منشأة لإنهاء إجراءات السفر في عجمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

افتتحت طيران الإمارات، بالتعاون مع هيئة مواصلات عجمان، منشأة جديدة لإنجاز إجراءات سفر عملائها في عجمان والمناطق الشمالية. والمنشأة الجديدة، الكائنة في محطة الحافلات المركزية، هي الأولى من نوعها لإنجاز إجراءات السفر عن بُعد خارج دبي، وذلك للتيسير على العملاء قريباً من أماكن سكناهم، ما يحد من الحاجة إلى الاصطفاف في طوابير الانتظار ويحسن تجربة السفر عامة.



وأصبح بإمكان العملاء، اعتباراً من اليوم، إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة ويسر، والتحقق من المتطلبات الطبية المتعلقة بـ«كوفيد 19» لوجهاتهم، واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة، وركوب إحدى حافلات هيئة مواصلات عجمان المريحة، التي تقلهم إلى مطار دبي الدولي. وبمجرد وصول العملاء إلى المبنى 3، يقوم العملاء بتسليم أمتعتهم في منطقة مخصصة والتوجه مباشرة إلى مكاتب الهجرة والفحص الأمني، ما يوفر لهم انتقالاً سلساً عبر المطار. ويجري التخطيط لدمج إجراءات تسجيل الأمتعة في منشأة عجمان الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتستقبل منشأة طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر في عجمان العملاء على مدار الساعة، وتحتوي على أربعة كاونترات وكشكين للخدمة الذاتية، ما يتيح إنهاء الإجراءات واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة، واختيار المقاعد على متن الطائرة أو تغييرها، وتحديث بيانات جوازات السفر وعضوية سكاي واردز. وتنطلق الحافلات من المنشأة إلى المبنى 3 بالتزامن مع فترات الذروة التشغيلية لطيران الإمارات، التي تشمل الرحلات الصباحية المنتظمة وكذلك رحلات المغادرة في وقت متأخر من الليل.

وقال محمد مطر، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار: نحن ملتزمون بتعزيز كل جوانب التجربة الأرضية لعملائنا وتهيئة رحلات مريحة من خلال الإنجاز السريع وتقليل أوقات الانتظار، خصوصاً خلال مواسم ذروة السفر. وسوف توفر مبادرتنا في عجمان، بالشراكة مع هيئة مواصلات عجمان، تجربة سفر خالية من الإجهاد لعملائنا من عجمان والإمارات الشمالية، ما يمنحهم وقتاً أطول للاستمتاع بمرافق التجزئة والترفيه والتسلية، وكذلك صالات طيران الإمارات الخاصة، في المطار قبل التحاقهم برحلاتهم.

وتُعدّ منشأة عجمان إضافة جديدة إلى مبادرات طيران الإمارات، الرامية إلى تقديم تجربة سلسة لعملائها عبر جميع نقاط الاتصال. وتُكمل المنشأة الجديدة مرافق طيران الإمارات الحالية الخاصة بإجراءات سفر المجموعات والعائلات في مطار دبي الدولي، ومنشأتي إجراءات سفر ركاب الرحلات البحرية في ميناء راشد وميناء دبي. وتوفر طيران الإمارات أيضاً خدمة مريحة لإنهاء إجراءات سفر العملاء في المنزل أو الفندق أو المكتب من أي مكان في دبي، ونقل أمتعتهم إلى المطار قبل انطلاق رحلاتهم.