دراسة: خلايا الجمع والطرح في الدماغ مختلفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة ألمانية أن الدماغ يحتوي على خلايا عصبية تنشط أثناء العمليات الحسابية تحديداً. ووجدت أن هذه الخلايا المكتشفة حديثاً تنشط حصرياً أثناء الإضافة والجمع، بينما تنشط أخرى أثناء عمليات الطرح. ولا يتأثر هذا النشاط سواء أكانت المسألة الحسابية مكتوبة بالكلمات أم بالرموز الرياضية.



وألقت دراسة أجريت مؤخراً في جامعة توبنغن وبون ونشرتها "جورنال كورينت بيولوجي" الضوء على ما يحدث داخل الدماغ أثناء التعامل مع الحسابات، وهو من الأنشطة التي لاتزال مجهولة إلى حد كبير.

واستفاد الباحثون من ميزة خاصة لقسم الصرع في مستشفى بون الجامعي، وهو متخصص في العمليات الجراحية لأدمغة المصابين بالصرع، حيث تنشأ النوبات دائماً في نفس المنطقة من الدماغ لدى بعض المرضى. ومن أجل تحديد موقع هذه المنطقة المصابة بدقة، قام الأطباء بزرع عدة أقطاب كهربائية في أدمغة المرضى.

وتُستخدَم هذه المجسّات الكهربائية لتحديد الخلايا المتسببة في التشنج، إضافة إلى إمكانية قياس نشاط الخلايا العصبية الفردية بواسطتها، وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن هدف الدراسة في البداية، لكن المعلومات عن نشاط هذا الجزء من الدماغ نتجت أثناء التجربة.

وطُلب من المشاركين في الدراسة وعددهم 5 نساء و4 رجال إجراء بعض الحسابات، مثل جمع 5 و3، وطرح 4 من 7.

وبحسب البروفيسور فلوريان مورمان من مستشفى بون الجامعي: "تبين أن خلايا معينة في الدماغ تنشط أثناء عملية الجمع، وهي غير تلك التي تنشط أثناء عملية الطرح. وعند استبدال رموز المسألة الحسابية وإحلال كلمات مكانها، تكرّر نفس التأثير". ويشير الباحثون إلى هذا التغير في الأنشطة بين الجمع والطرح باسم "الترميز الديناميكي"، وتم تشبيهه بتغيير الضغط على أزرار الآلة الحاسبة.

وتمثل هذه الدراسة خطوة هامة نحو فهم أفضل لواحدة من أهم القدرات البشرية الرمزية، وهي الحساب بالأرقام. ويريد فريق البحث في خطوته التالية تحديد الدور الذي تقوم به الخلايا العصبية في هذا الأمر.

وتم تمويل الدراسة من مؤسسة الأبحاث الألمانية (دي إف جي) ومؤسسة فولكس فاجن.