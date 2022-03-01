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5.9 ملايين وفاة و437 مليون إصابة بكورونا وتوزيع 10.5 مليارات لقاح عالمياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس حول العالم من 437 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت 10.53 مليارات.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 436.973 ملوناً، وعدد الوفيات 5.956 ملايين.

 

وبلغ عدد الجرعات من اللقاحات التي التي أعطيت حول العالم 10.534 مليارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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