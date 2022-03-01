5.9 ملايين وفاة و437 مليون إصابة بكورونا وتوزيع 10.5 مليارات لقاح عالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 437 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت 10.53 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 436.973 ملوناً، وعدد الوفيات 5.956 ملايين.

وبلغ عدد الجرعات من اللقاحات التي التي أعطيت حول العالم 10.534 مليارات.