شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تؤكد دعم جهود خفض التصعيد في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة للجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية



وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد جرى اطلاع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الرئيس إيمانويل ماكرون، وبحثهما المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في أوكرانيا وأثرها على أسواق الطاقة.

ولفت إلى تأكيد المملكة حرصها على استقرار أسواق البترول وتوازنها والتزامها باتفاق (أوبك بلس).