شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يناقش مقترح النائب عمرو عزت بشأن استحداث مادة "الهوية المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة نبيل دعبس، أمس الإثنين، الاقتراح برغبة الذى تقدم به النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوة العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استحداث مادة لمراحل التعليم ماقبل الجامعى بعنوان "هوية مصر".

وأثنى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، خلال مشاركتهما فى الاجتماع على المقترح الذى تقدم به النائب عمرو عزت حجاج، وأكد رضا حجازى أن المقترح يتواكب مع حديث الرئيس المستمر بشأن الهوية المصرية وبناء الانسان، وأنه يتواكب مع عملية تطوير المناهج داخل الوزارة، ويتواكب مع مصطلح الجمهورية الجديدة.

يذكر أن النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوة العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم باقتراح برغبة الى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول استحداث مادة لمراحل التعليم ماقبل الجامعى بعنوان "هوية مصر".

يأتى ذلك استنادا للمادة 133 من الدستور وإعمالا بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ وإعمالا لنص المادة رقم 113 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.