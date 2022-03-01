شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف لـ"دينية النواب": تعيين 6 آلاف إمام وعامل بالمساجد على مستوي الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ صبري ياسين دويدار ، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، إنه تم الموافقة بدعم اللجنة الدينية بمجلس النواب، علي تعيين 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل بالمساجد علي مستوي الجمهورية، ومن المتوقع أن ينتهي غدا الاربعاء التقديم عبر الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب اسامة العبد لنظر طلب الإحاطة المًقدم من النائبة سحر بشير، بشأن ضرورة تعيين الأئمة والخطباء في المساجد بمحافظة البحيرة.

وأضاف دويدار، أن التعينات ستجري بواقع 1000 لكل فئة سنويا، علي مدار 3 سنوات، لافتاً إلي أن الأوقاف تعتبر أول وزارة خدمية تشهد هذه تعيينات للائمة والعمال مماثلة نظراً لأهمية المساجد بالنسبة للدولة.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، إلي أنه سبق وتم الإعلان عن تعيين 3 آلاف إمام في 2016 وكانت الدفعة الأخيرة منها في 2019، وكان نصيب محافظة البحيرة وحدها منهم 314 إمام لاسيما وأنها مترامية الأطراف وأهميتها.

واستطرد دويدار، قائلاً : "لا ننكر أن لدينا عجز، لكننا أفضل من غيرنا، حيث متاح لنا تشغيل خطباء مكافأة بالأجر، وتم التعاقد مع نحو ألف خطيب خلال العام الحالي، وهناك 200 خطيب في إنتظار الإعلان عنهم قريبا".

ونوه دويدار، تعقيبا علي حديث النواب عن ضعف أجر خطباء المكافأه، بأنه تم فتح باب التحسين من 40 إلي 400 جنية، والـ200 خطيب بالمكافأه الجاري الإعلان عنهم قريباً تم رفع اجورهم إلي 400 جنية.

وتابع رئيس الادارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، قائلاً : " بنعمل إعلان شهريا، وأي من يرغب في التقدم لتحسين الـ40 إلي 400 فليتقدم".

وعن تساؤل النائب منصب نجيب سليمان عما إذا كانت التعيينات علي ميزانية الدولة أو هيئة الأوقاف، أكد دويدار، أن التعيينات تتم علي ميزانية الدولة أما خطباء المكافأة من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف".