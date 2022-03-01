شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: “بوتين” يستخدم تكتيكات عشوائية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الرئيس الروسي، يستخدم تكتيكات عشوائية في أوكرانيا، مؤكدًا أن بوتين أساء تقدير إرادة الشعب الأوكراني للدفاع عن بلادهم.

وأكد أن بوتين أساء أيضا تقدير وحدة وتصميم الغرب، وأن العقوبات الاقتصادية على روسيا مدمرة ومستعدون لتكثيفها، متعهدًا بإفشال خطط روسيا في أوكرانيا.

في الوقت نفسه أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، ينس ستولنبرج، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا دعمته بيلاروسيا.

وأضاف أن الحلف يثمن الدور القيادي لبولندا في الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا تؤثر على الجميع.

وأوضح في تصريحات له مع الرئيس البولندي في قاعدة عسكرية، أن مقاتلات أمريكية تحلق باستمرار في أجواء دول الحلف تعزيزات عسكرية في الجناح الشرقي لدول الحلف.

وأشار إلى أن رأس الحربة في قوات الناتو تتواجد في بولندا، مؤكدًا أن الحلف لا يسعى للصراع مع روسيا وعليها وقف حربها في أوكرانيا فورا.