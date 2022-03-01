شكرا لقرائتكم خبر عن الغزو الروسي لأوكرانيا يدمر أكبر طائرة شحن في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تسبب الهجوم الروسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف، إلى احتراق أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز “أنتونوف 225 مريا” الأوكرانية الصنع، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

وكشفت السلطات الأوكرانية أن الطائرة العملاقة، المسماة “مريا” أو “الحلم” باللغة الأوكرانية، كانت متوقفة في مطار بالقرب من العاصمة كييف عندما تعرضت لهجوم من قبل “الروس المحتلّين”، مضيفة أنها ستعيد بناء الطائرة.

من جانبه، كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على “تويتر”: “ربما تكون روسيا قد دمرت “مريا” الخاصة بنا، لكنهم لن يكونوا قادرين على تدمير حلمنا بدولة أوروبية قوية وحرة وديمقراطية. سننتصر”.

وأصدرت شركة الدفاع الحكومية الأوكرانية “Ukroboronprom”، التي تدير طائرات “أنتونوف”، بيانًا يوم الأحد قالت فيه إن الطائرة دُمرت ولكن ستُبنى من جديد على نفقة روسيا – بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات دولار.

وذكرت الشركة في بيان لاحق أن الطائرة كانت متوقفة بالقرب من كييف حيث كانت تخضع للصيانة بتاريخ 24 فبراير.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من شركة “Maxar Technologies” ضررًا كبيرًا لجزء من حظيرة الطائرات، حيث يتم تخزين طائرة “AN-225”.

وإذا تأكّد الهجوم، فسيشكل نهاية مروعة لطائرة شهدت أكثر من 30 عامًا من الخدمة التي يعود تاريخها إلى أيام الاتحاد السوفييتي.

واستخدمت طائرة “AN-225” في بعض الأحيان للمساعدة في نقل المساعدات جوًا أثناء الأزمات في البلدان الأخرى.

وفي أعقاب زلزال هايتي عام 2010، قامت بتسليم إمدادات الإغاثة إلى جمهورية الدومينيكان المجاورة.

وخلال الأيام الأولى لجائحة “كوفيد-19″، استخدمت لنقل الإمدادات الطبية إلى المناطق المتضررة.

وحتى يومنا هذا، لا تزال “مريا” تُعد أثقل طائرة صُنعت على الإطلاق، وتعمل بـ6 محركات توربينية، ويبلغ وزن حمولتها القصوى 250 طنًا، والتي يمكن حملها داخلها أو على ظهرها، كما تتميز بأكبر جناحين مقارنة بأي طائرة في الخدمة التشغيلية.

وصُنعت طائرة واحدة فقط من طراز “An-225” بواسطة شركة “أنتونوف” التي يقع مقرها في كييف، والتي توصلت إلى التصميم. وحلقت الطائرة لأول مرة في عام 1988، وبقيت متوفرة في الخدمة التجارية منذ ذلك الحين.