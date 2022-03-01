شكرا لقرائتكم خبر عن “لافروف”: روسيا مستعدة للعمل مع أمريكا حول الاستقرار الاستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا مستعدة للعمل مع أميركا حول الاستقرار الاستراتيجي.

وأكد أن الجيش الروسي سيواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافه.

وأوضح أنه تم رصد الكثير من الاستفزازات التي قامت بها أوكرانيا، مؤكدًا أن كييف لديها القدرة على التحول إلى دولة نووية، ولن نسمح لأوكرانيا بالحصول على أسلحة نووية.

وأضاف أن روسيا والصين عرضتا مشروع قرار لعدم عسكرة الفضاء، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت مبادرة العام الماضي للحد من الأسلحة الهجومية النووية.

وأوضح أنه على أمريكا سحب ترسانتها النووية في الخارج وإعادتها إلى أراضيها، مؤكدًا أن روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب على أساس القانون الدولي.

في الوقت نفسه أعلن رئيس بيلاروسيا، أن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا يعتمد على الجانب الأوكراني.

وكانت مفاوضات عقدت بين وفدي روسيا وأوكرانيا على حدود بيلاروسيا، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في غضون يومين.