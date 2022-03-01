شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الفرنسي: سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير المالية الفرنسي، أن العقوبات ستدفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار، مؤكدًا أن قصف البنية التحتية المدنية في خاركيف انتهاك للقوانين الدولية.

وأكد وزير خارجية أوكرانيا أن التهديد الروسي يحتاج إلى رد عالمي موقف دولي موحد ضد الغزو الروسي لبلاده، مطالبًا بمزيد من العقوبات على موسكو.

في حين يعقد البرلمان الأوروبي اليوم، جلسة لبحث الحرب على أوكرانيا بمشاركة زيلينسكي “عن بعد”، حيث يوجه الرئيس الأوكراني خطابا أمام البرلمان.

من ناحية أخرى أعلنت روسيا أنها تعمل على منع إقامة منشآت أمريكية لإنتاج السلاح البيولوجي في أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تهدف لحماية بلادنا من تهديد الغرب.

وأوضح أن بلاده ستواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها العسكرية.