شكرا لقرائتكم خبر عن «زيلينسكي» للاتحاد الأوروبي: «اثبتوا أنكم معنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على إثبات وقوفه إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا، وذلك بعد يوم واحد من التوقيع على طلب رسمي للانضمام إلى الكتلة.

وقال زيلينسكي للبرلمان الأوروبي عبر رابط فيديو "الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى بكثير معنا، هذا أمر مؤكد. بدونكم، ستكون أوكرانيا وحيدة".

وأضاف "اثبتوا أنكم معنا واثبتوا أنكم لن تسمحوا لنا بالرحيل واثبتوا أنكم أوروبيون حقا، ومن ثم ستنتصر الحياة على الموت وسينتصر النور على الظلام. المجد لأوكرانيا".