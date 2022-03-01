ماكرون اتصل بزيلينسكي وبوتين.. ووعد من الأخير

باريس: أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية أن ماكرون في حديثه مع بوتين “جدد نقل مطالبة المجتمع الدولي له بوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا والوقف الفوري لإطلاق النار”.

وذكر بيان الإليزيه أن ماكرون طلب من نظيره الروسي “وقف جميع الضربات والهجمات على المدنيين ومناطقهم، والحفاظ على جميع المرافق المدنية وضمان الأمن في الطرقات بين المدن وخاصة إلى الجنوب من كييف”.

وأشار البيان إلى أن بوتين أكد “استعداده لتقديم الالتزامات الخاصة بهذه البنود الثلاثة”.

كما ذكر البيان أن “ماكرون اقترح على الرئيس الروسي البقاء على اتصال دائم خلال الأيام المقبلة لمنع تدهور الوضع”، مشيرا أن “الرئيس بوتين أيد ذلك”.

وأمس، أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصل بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي شكره «على الاستجابة لطلبات أوكرانيا للحصول على معدات عسكرية دفاعية».

وقررت فرنسا تعزيز دعمها لأوكرانيا ولا سيما في مجال المعدات الدفاعية.

وقدمت أوكرانيا مؤخراً إلى وزارة الجيوش الفرنسية لائحة بالمعدات العسكرية، لا سيما منها المضادة للطائرات والتي تحتاج إليها بشكل عاجل.

كما شكر الرئيس الأوكراني نظيره الفرنسي على «مساهمته في الإجراءات الجماعية المتعلقة بنظام سويفت».