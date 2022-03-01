الأمم المتحدة تكشف عن مليون نازح داخل أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا في أوكرانيا بفعل الحرب مع روسيا بمليون شخص يضافون إلى مئات الآلاف الذين فروا من البلاد على ما أفادت مسؤولة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وقالت كارويلنا ليندوم بيلينغ مسؤولة المفوضية لأوكرانيا خلال مؤتمر صحفي للحكومة السويدية "ثمة تركيز على الذين فروا إلى البلدان المجاورة لكن من المهم أيضا التذكير بأن غالبية المتضررين موجودون في أوكرانيا".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عن بُعد نظمّته الحكومة السويدية حول الأزمة الانسانية في أوكرانيا "ليس لدينا عدد دقيق للنازحين داخليًا في أوكرانيا لكننا نقدّر عددهم بمليون شخص تقريبا نزحوا داخل البلاد أو يتواجدون حاليًا على متن قطار أو باص أو سيارة لمحاولة الوصول إلى برّ الأمان".

وتحاول المفوضية حاليًا زيادة مساعداتها داخل حدود الدولة التي تعيش حالة حرب.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في الوقت نفسه في جنيف، أن 660 ألف شخص فرّوا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة وأن هذا الرقم يتزايد "بشكل كبير".