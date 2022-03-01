مصر ترسل طائرة إلى رومانيا لإجلاء رعاياها الفارين من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أرسلت مصر طائرة ركاب إلى العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الثلاثاء، لإجلاء رعاياها الفارين من أوكرانيا بسبب الحرب الدائرة مع روسيا.



على ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، أصدرت وزارة الخارجية المصرية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات البلاد في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول.

واستمر تدفق اللاجئين الهاربين من أوكرانيا لليوم السادس على التوالي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يوم الخميس الماضي.

ومنذ الخميس فر نحو 500 ألف شخص إلى دول الجوار و"يستمر عددهم بالارتفاع" بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.