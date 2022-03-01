ماذا قال وزير الدفاع الروسي عن حرب أوكرانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الهجوم الروسي سيتواصل "حتى تحقيق جميع أهدافه" من بينها حماية موسكو من "تهديد افتعله الغرب".



وخلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ونقله التلفزيون، قال شويغو: "ستواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق الأهداف المرسومة لها".

وأضاف أن موسكو تهدف إلى "نزع السلاح واجتثاث النازية" في أوكرانيا فضلا عن حماية روسيا "من تهديد عسكري افتعلته الدول الغربية".

وشدد شويغو على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية، بل يتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مؤكدا أن الضربات أثناء العملية لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية وتنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط.

واتهم الوزير الروسي الجانب الأوكراني بـ"استخدام المدنيين دروعا بشرية" جراء الاشتباكات والأعمال القتالية.

في وقت سابق الثلاثاء، قصفت القوات الروسية وسط خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، في هجوم طال مقر الإدارة المحلية، وفق ما أعلن محافظ المنطقة أوليغ سينيغوبوف، بينما انقطعت الكهرباء عن مدينة ماريبول.

وتأتي الضربات في اليوم السادس لهجوم تقوده روسيا ضد أوكرانيا، فيما تقول موسكو إنه "عملية عسكرية لحماية دونباس".

وقال سينيغوبوف في فيديو عبر تطبيق "تلغرام": "تعرّضت الساحة المركزية في مدينتنا ومقر إدارة خاركيف لهجوم إجرامي"، مضيفا أن "المحتلين الروس يواصلون استخدام الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين".

من جانبها، نفت روسيا استهداف مناطق مدنية رغم سقوط صواريخ في أحياء سكنية، فيما تفيد كييف بأن أكثر من 350 مدنيا قتلوا منذ شنّت موسكو هجومها فجر الخميس الماضي.