شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر للنائب أيمن أبو العلا غدا لإطلاق حملة "معًا من أجل الثقافة الصحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حملة موسعة بهدف رفع الوعي الاجتماعي بقضايا الصحة العامة للمصريين، وذلك بمؤتمر صحفي تحت عنوان "معًا من أجل الثقافة الصحية "، غدا الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة.

وقال "أبو العلا"، إن الحملة ستركز بشكل رئيسى على التوعية بالظواهر الصحية السلبية المنتشرة في المجتمع المصري، وعلى رأسها خطر الإفراط في تناول المسكنات، ومرض السكر ومضاعفاته، والتدخين وأضراره وخطورة استخدام التبغ المُسخن كبديل للتدخين، إضافة إلى العادات الغذائية السيئة وأمراض السمنة، والجروح وكيفية التعامل معها.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحملة ستعمل على استعراض رأى الأطباء المتخصصين ونصائحهم، وعرض نتائج الأبحاث العلمية الحديثة في هذا الشأن بشكل دوري، فضلاً عن مجموعة من الفاعليات بينها مائدة مستديرة يحاضر فيها كبار الاخصائيين في التخصصات الطبية التي سيتم تناولها، وكذلك ترجمة البحوث الطبية الحديثة وإتاحتها لوسائل الإعلام والجمهور مصحوبة بتعليقات الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية للتوعية بالمخاطر الصحية يشرف عليها كبار المتخصصين.