شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بالدرجات وطقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى ، دافئ على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء. مع وجود نشاط للرياح وطقس مشمس بعدة مناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 03 .