شكرا لقرائتكم خبر عن دينية النواب تحذر من اعتلاء أصحاب الفكر المتشدد المنابر وتطالب بتغطية المحافظات بالأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حذر أعضاء مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، من إعتلاء أصحاب الفكر المعوج أو المتشدد المنابر، وسط مطالبات بالتوسع في تعيين الخطباء والأئمة بالمساجد لاسيما المحافظات التي يخشى عليها من الفتن.

يأتي ذلك في ضوء مناقشة اللجنة برئاسة النائب اسامة العبد طلب الإحاطة المًقدم من النائبة سحر بشير، بشأن ضرورة تعيين الأئمة والخطباء في المساجد بمحافظة البحيرة.

من جانبها أكدت سحر معتوق، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أهمية تعيين الأئمة والخطباء بالمساجد حتي لا يتثني لغير المتخصصين والمؤهلين لصعود المنابر، لاسيما واستهداف الدولة من قبل جماعات متطرفة، بقولها : "هناك كثير من أهالينا في القري من البسطاء قد يستمع إلي أي كلام يسمعه، وأهم فئات مستهدفة هي الشباب والسيدات، فتجد كثير من السيدات المنتقبات في العزب".

وأيدها في ذلك النائب أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية، محذراً من اعتلاء أصحاب الفكر المعوج أو المتشدد، أو تابعي الأخوان المنابر، قائلا : "حديث النائبة سحر في محلة، وهذا واقع أليم، يجب التعامل معه بحزم، هناك كثير من الناس لا زالت علي فطرتها ولديهم استعداد للاستماع إلي أي فكر وقد يكون شاذ".

ودعا وكيل اللجنة البرلمانية وزارة الأوقاف إلي دراسة واقعية لكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، وتحديد تلك التي يُخشي عليها أكثر شيء من انتشار الفتن، أو أن يعتليها أصحاب الفكر المتطرف، لتغطيتها بالخطباء وأئمة المكافأة.