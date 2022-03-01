شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون وشخصيات عامة يشاركون فى صلاة الجنازة على عضو الشيوخ عبد الحى عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل عدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مسجد الحصري فى السادس من أكتوبر، لحضور صلاة الجنازة على الدكتور عبد الحى عبيد، عضو مجلس الشيوخ.

ويشارك في صلاة الجنازة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أبرزهم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وكلا من إيهاب العمدة، وإيهاب الطماوي أعضاء مجلس النواب.

ورحل عن عالمنا أمس، الدكتور عبدالحى عبيد، عضو مجلس الشيوخ، حيث قال مجلس الشيوخ، فى بيان له: انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور عبدالحى الرفاعى عبيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة حلوان الأسبق ورئيس الجامعة العربية المفتوحة، ونائب رئيس مؤسسة أولاد عبيد الاجتماعية الخيرية، شقيق فضيلة الشيخ منصور الرفاعى عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

وشغل الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر من 2013، و مدير أكاديمية أخبار اليوم من 2008 حتى 2011، ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية من 2007 حتى 2011، و رئيس جامعة حلوان من 2004 حتى 2007، وأمين المجلس الأعلى للجامعات من 2002 حتى 2004.

كما شغل منصب مستشار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي للجامعات الخاصة وجامعة 6 أكتوبر، ونائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب من 1995 حتى 2002، وعميد كلية العلوم في الفترة من 1992 حتى 1995.