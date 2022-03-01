شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تنعى عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسي الدكتور عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أنه توفى مساء أمس، النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى النائب الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ونتقدم لأسرة الفقيد الراحل بخالص العزاء وصادق المواساة داعين المولى ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".