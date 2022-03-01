شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس النواب ينعى الدكتور عبد الحى عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

أكد الأمين العام لمجلس النواب، في برقية التعزية أن الفقيد كان صاحب مسيرة مشرفة في العمل التعليمي والبرلماني، وكان نموذجاً في الأخلاق الحسنة والتعاون حصد حب وتقدير واحترام جميع من عرفه وتعامل معه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

وتقدم وكيل أول مجلس النواب، في برقية تعزيته، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ومجلس الشيوخ، مؤكداً أن الدكتور عبدالحي عبيد كان قيمة علميةً وسياسية كبيرة، وكان نموذجاً يٌحتذى به في العطاء والتميز وحب الوطن، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه نعي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذى وافته المنية مساء أمس.

وتقدم وكيل مجلس النواب في برقية عزاء بخالص التعازي لأسرة الفقيد ومجلس الشيوخ ، مؤكداً أن الفقيد صاحب سيرة طيبة مثلت حياته نموذجًا فى العطاء والإخلاص لخدمة وطنه، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.