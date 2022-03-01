قتل أربعة أشخاص بينهم أطفاله الثلاثة وانتحر

01 مارس , 2022
الشرطة الأميركية (أ ف ب).
أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأميركية الإثنين أنّ رجلاً أطلق النار داخل كنيسة في مدينة ساكرامنتو فقتل أربعة أشخاص، بينهم أطفاله الثلاثة، ثم انتحر.
وقال السرجنت رود غراسمان في مؤتمر صحافي إنّه «تلقّينا مكالمة بخصوص إطلاق نار في الكنيسة».
وأضاف «اكتشفنا رجلاً بالغاً، هو أب أطلق النار وقتل أطفاله الثلاثة الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عاماً، كما قضى شخص خامس أيضاً»، من دون أن يتمكّن من تحديد ما إذا كان القتيل الخامس على صلة ببقية الضحايا أم لا.
وأوضح أنّه بعد أن ارتكب هذه المجزرة انتحر بإطلاق النار على نفسه.
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