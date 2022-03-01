بدء المفاوضات الروسية - الأوكرانية في بيلاروسيا

بدأ الوفدان الروسي والأوكراني، اليوم (الإثنين)، أول محادثات بينهما منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا الأسبوع الماضي، كما أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية (بلتا).

وقالت الوكالة، إن «روسيا وأوكرانيا تجريان أولى المحادثات».

وكانت الرئاسة الأوكرانية طلبت قبل بدء المحادثات، وقفاً فورياً لإطلاق النار وسحب القوات، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصل الوفد الأوكراني، صباح اليوم، إلى موقع إجراء المفاوضات مع روسيا، على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، التي قالت، إن الوفد الأوكراني وصل إلى المنطقة الحدودية الأوكرانية - البيلاروسية للمشاركة في المفاوضات»، مؤكدة أن «المسألة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية».

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن الوفد يضم وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ومستشار الرئيس ميخائيلو بودولياك، وآخرين.

بدوره، قال المفاوض الروسي ومستشار الكرملين فلاديمير مدينسكي في اليوم الخامس للغزو الروسي لأوكرانيا، إن موسكو تريد التوصل إلى «اتفاق» مع كييف.

