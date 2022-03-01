زيلينسكي ينصح روسيا بـ«عدم إضاعة وقتها» في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

نصح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء روسيا بـ«عدم إضاعة وقتها» في بلده، مؤكّداً أنّ القصف الذي تشنّه قواتها على المدن الأوكرانية لن يجعل كييف ترضخ للشروط التي وضعتها موسكو لإرساء هدنة.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك إنّ الجولة الأولى من المحادثات الروسية-الأوكرانية جرت الإثنين «على وقع عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت أراضينا (...) أعتقد أنّ روسيا تحاول بهذه الطريقة البسيطة الضغط» على كييف، مضيفاً «لا تضيّعوا وقتكم».