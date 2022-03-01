السعودية تستثني المواطنين القادمين من أوكرانيا من فحص «بي سي آر»

السعودية (أ ف ب).

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، استثناء المواطنين ومرافقيهم القادمين من أوكرانيا من فحص (بي سي آر)، الذي اشترطته المملكة على جميع القادمين إليها.

وأكدت الهيئة في تعميم إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية، أنه يجب استثناء المواطنين ومرافقيهم من غير المواطنين القادمين من أوكرانيا إلى المملكة من إجراء فحص (بي سي آر) على أن يتم أخذ مسحة خلال 48 ساعة بعد وصولهم.

وشدَّدت على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسَتُتَّخَذُ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.