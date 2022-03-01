عاجل.. قصف روسي على خاركيف وماريوبول في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن مدينتي "خاركيف" و"ماريوبول" تشهدان قصفا روسيا وسط محاولات للسيطرة عليهما ضمن العملية العسكرية.



وخاركيف التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة هي المدينة الرئيسية في شمال شرق أوكرانيا وتقع على مقربة من الحدود الروسية والأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك ولوغانسك.

وشهدت على مدار الأيام الماضية كرا وفرا بين قوات الجيشين الروسي والأوكراني، فبعد الإعلان عن دخولها وسيطرة موسكو أعلن رئيس البلدية أنها تحت السيطرة.

وقال أوليج سينيجوبوف، رئيس منطقة خاركيف الأوكرانية، إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بما شمل المناطق السكنية ومبنى الإدارة.

وذكر سينيجوبوف أن "روسيا أطلقت صواريخ جراد وكروز على خاركيف وأنها مدانة بارتكاب جرائم حرب"، مؤكدا أن "دفاعات المدينة صامدة".

بدوره، قال عمدة ماريوبول الأوكرانية، فاديم بويتشينكو، إن المدينة تتعرض لقصف متواصل.

واليوم، دخل الجيش الروسي إلى مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو بعد حصارها ليومين.

وقال رئيس البلدية، إيغور كوليخايف، على "فيسبوك"، إن "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل المدينة، خيرسون كانت وستبقى أوكرانية".

والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا قالت إنها "للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة حاليا".