شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبور 415 أردنياً المعابر الحدودية مع أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء أن موظفي السفارات، قاموا حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 415 مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التي تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنجاريا ومولدوفا.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "تم تأمين أبنائنا وبناتنا وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة".

وأشارت إلى أن 22 أردنيا وصلوا إلى الأردن قادمين من أوكرانيا عِبر بودابست وبوخارست ووارسو.