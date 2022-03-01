العراق.. مقتل 3 دواعش في غارات جوية غربي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الثلاثاء، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال غارة جوية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.



وقالت "خلية الإعلام الأمني" في بيان، إن "القوات الجوية نفذت بواسطة طائرات F_16العراقية ضربات استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابي في محافظة الأنبار في منطقـة شـعيب الضايع ضمن قاطع قيـادة عمليات الجزيرة".

وأسفرت العملية الجوية، بحسب البيان، عن "مقتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

كما نفذت طائرات F_16 العراقية ضربتين جويتين أسفرتا عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في المكان ذاته، حيث بلغ إجمالي عدد القتلى 3 عناصر من العصابات الإرهابية"، بحسب البيان.

وأكدت خلية الإعلام الأمني على أن "العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم إعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة".

وصعدت القوات العراقية من عملياتها العسكرية لمطاردة عناصر داعش عقب حادثة حاوي العظيم في التي راح ضحيتها 11 جندياً، في هجوم للتنظيم استهدف مقر للجيش خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وأسفرت تلك العمليات التي جاءت بعنوان "ثأر الشهداء" عن اعتقال وقتل العشرات من عناصر التنظيم بيهم قيادات مهمة وخطيرة.