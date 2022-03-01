الجيش الروسي يدخل "خيرسون" الأوكرانية بعد حصار يومين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دخل الجيش الروسي، الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو بعد حصارها ليومين.



وقال رئيس البلدية، إيغور كوليخايف، على "فيسبوك"، إن "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل المدينة، خيرسون كانت وستبقى أوكرانية".

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في خيرسون الجيش الروسي يدخل إلى المدينة.

وأضاف كوليخايف: "أنا مسؤول اليوم عن حياة مدينتنا وأقدّم الحماية بقدر ما تسمح إمكانياتنا".

وطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم، مؤكدا أن "القيمة الأهم التي تملكها هذه المدينة هي حياتكم. هذه ليست معركة إنها حرب".

ويسكن خيرسون نحو 280 ألف نسمة وتقع شمال شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014.

وأعلنت روسيا بأنها حاصرت المدينة الأحد كذلك أفاد الجيش الروسي بأنه سيطر على مدينة برديانسك المطلة على بحر أزوف والواقعة شمال غرب القرم.

والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا قالت إنها "للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة حاليا".