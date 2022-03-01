شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور عبدالحى عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، النائب الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذى وافته المنية مساء أمس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ".

وأردف رئيس مجلس النواب: "أن الفقيد كان قيمةً علميةً وسياسية وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن".

وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ومجلس الشيوخ ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".