شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "إسكان الشيوخ" تفتح ملف إشكالية قانون الإيجارات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، علي جدول أعمالها اليوم الثلاثاء، ملف هام وشائك حيث إشكالية قانون الإيجارات القديمة.

يشار إلي أنه قبل عدة أيام أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة موحدة تضم ممثلي الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ من أجل وضع تصور شامل وصياغة مشروع قانون لوضع حل جذري ونهائي لملف الإيجار القديم بكافة أنواعه.

وأكدت الحكومة على وجود مجموعة من الثوابت التي سيتم العمل وفقا لها في إعداد مشروع القانون، ومنها وجود مهلة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وتوفير مساكن بديلة للمستأجرين سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.

وتختص اللجنة البرلمانية، وفقا للقانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها التعمير الحضرى والريفى، الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، المرافق العامة، مواد البناء، التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدنالجديدة، التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

كما تُعني اللجنة بالتشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، الإدارة المحلية والمجالس المحلية، تشريعات الإدارة المحلية، الطيران المدنى والنقل الجوى، النقل البري، النقل البحرى والنهرى، قناة السويس، الموانئ والطرق والكباري، السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكانوالإدارة المحلية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيرانالمدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.