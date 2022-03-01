القوات الروسية تشن هجوماً على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (بي بي سي):

يقول المسؤولون الأوكرانيون إن القوات الروسية بدأت هجوماً على خيروسون، وهي مدينة في الجنوب تقع بين ميكولايف ونيوكاخوفكا.

"أفاد شهود عيان أن العدو يتقدم من المطار إلى طريق نيكولاييف السريع ودوار قرب محطة التخزين البارد،" حسبما أفادت دائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات الأوكرانية عبر قناتها على تيليغرام في الساعة الماضية.

وفي وقت سابق، ذكرت مراسلة بي بي سي سماع دوي انفجارات قوية بالقرب من مطار خيرسون.

ونشرت إدارة ولاية خيرسون على فيسبوك أن المدينة محاطة بالقوات الروسية لكنها لم يتم الاستيلاء عليها بعد.