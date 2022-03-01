بالصور| سفراء وقناصل الدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات يشيدون بتطوير بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى سفراء وقناصل وملحقين الدفاع للدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، تفقدوا خلالها كافة المعالم السياحية بالمدينة، وعلى رأسها مسجد الصحابة و كاتدرائية السمائيين، وذلك على هامش الزيارة السنوية لمعسكر القوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

وضم الوفد سفراء دول استراليا، كندا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا ،نيوزيلاندا، النرويج، أوروجواي، وملحقي الدفاع والقناصل لباقي الدول المشاركة.

والتقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد السفراء والقناصل وملحقين الدفاع للدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات، بحضور مدير عام القوة متعددة الجنسيات، واللواء سامر كمال الدين، مساعد رئيس هيئة الاستخبارات، والعميد حسام عبد الرازق، نائب رئيس جهاز الاتصال، والعميد أحمد صفاء الدين، قائد مكتب الاتصال بمدينة شرم الشيخ.

وأشاد الوفد بالتطور الذي تشهده المدينة، مؤكدين أن مدينة شرم الشيخ ستظل مدينة السحر والجمال والطبيعة الخلابة.

ورحب محافظ جنوب سيناء بالوفد مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ هي مدينة السلام العالمي، لكونها يعيش على أرضها كافة السائحين من مختلف الجنسيات في سلام تام، ويستمتعون بـإقامتهم بها، نظرًا لمناخها وجوها الساحر ومزاراتها السياحية الخلابة، ويلمسون الأمن والأمان بها.

وأكد المحافظ أنه حريص على لقاء السفراء وملحقي الدفاع والقناصل لإظهار الجهود المبذولة من الدولة للنهوض بالقطاع السياحي بشكل خاص، والتعريف بالتطوير المستمر بالمدينة بشكل عام، لافتًا أن المدينة تستعد لاستقبال مؤتمر التغير المناخي أواخر نوفمبر المقبل، لذا جاري تطوير المدينة وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، واستخدام السيارات التي تعمل بالكهرباء .

ودعا المحافظ الوفد لزيارة متحف شرم الشيخ، وقدم لهم هدايا تذكارية.