وزير المالية الفرنسي: العقوبات ستدفع الاقتصاد الروسي للانهيار

قال وزير المال الفرنسي برونو لومير الثلاثاء إن العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها اوكرانيا ستدفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار. وأوضح لومير في مقابلة مع "فرانس إنفو"، "سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار. ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية".



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