تطور مهم في مفاوضات برشلونة مع 'كيسي'

وينتهي عقد كيسي في سان سيرو، بنهاية الموسم الجاري، وقد رفض العرض المقدم من الروسونيري من أجل التجديد، مقابل 5 ملايين يورو في الموسم.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فقد قدم برشلونة عرضًا لكيسي من أجل ضمه في الصيف المقبل، مقابل راتب سنوي قيمته 6.5 مليون يورو.



وأضاف التقرير، أن ميلان التقى بوكيل كيسي خلال الأسابيع الماضية، في أكثر من مناسبة، من أجل إقناعه بالتجديد، قبل أن يتم إبلاغهم بعرض برشلونة.

وأكد التقرير، أن برشلونة كثف اتصالاته مع ممثلي كيسي خلال الفترة، ويعتبر النادي الكتالوني الأقرب لضمه حتى هذه اللحظة، إلا أن اللاعب لم يحسم قراره النهائي حتى الآن.