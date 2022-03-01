الجيش الروسي على مشارف مدينة أوكرانية أخرى

بغداد - ياسين صفوان - وصل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفقما أعلن رئيس البلدية إيغور كوليخايف.

وقال كوليخايف على "فيسبوك" إن "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون"، وأضاف: "خيرسون كانت وستبقى أوكرانية".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضى الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالى، ما دفع عددا كبيرا من دول العالم لفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف أيضا على قوائم العقوبات.



وقال وكيل الشئون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس، فى جلسة علنية لمجلس الأمن الدولى بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنسانى.