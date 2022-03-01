ضربة 'رياضية' جديدة لبوتين

واستشهد الاتحاد الدولي للتايكوندو بشعار اللعبة "السلام أغلى من الانتصار"، ودان التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا قائلا: "الهجمات الهمجية على أرواح الأبرياء خالفت قيم الرياضة المرتبطة بالاحترام والتسامح".وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: "بخصوص هذا الأمر، قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي المقدم إلى السيد فلاديمير بوتن في نوفمبر 2013".

وبين الاتحاد أنه سيسير على خطى اللجنة الأولمبية الدولية في منع رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في المسابقات، حسبما نقلت "رويترز".

وكان الاتحاد الدولي للجودو أعلن إيقاف رئيسه الشرفي بوتن، الأحد، "في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا".



وأعلنت جهات رياضية عديدة منها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات المختلفة.