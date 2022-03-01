رئيس الشيشان يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين من قوات بلاده المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا.



والسبت الماضي، قال الرئيس الشيشاني إن أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية تتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.

وأضاف قديروف: "إذا كنت تريد حقا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف".

وطالب الرئيس الشيشاني الأوكرانيين بـ"التخلص من قادتهم"، مضيفا "نظيري الروسي اتخذ القرار الصحيح، وسنتخلص من أي قوات شيشانية تقاتل في جانب أوكرانيا".

والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا قالت إنها "للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة حاليا".