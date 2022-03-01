شكرا لقرائتكم خبر عن “ماستر كارد” توقف التعامل مع عدة مؤسسات مالية روسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة ماستر كارد المصرفية الدولية، أنها قررت وقف التعامل مع عدة مؤسسات مالية روسية، وذلك استجابة للعقوبات المفروضة.

في الوقت نفسه أعلنت اليابان تجميد أصول البنك المركزي الروسي في إطار عقوبات جديدة على موسكو.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيدرج مسؤولي “روس غاز” وترانس غاز” إلى قائمة العقوبات، مشيرًا إلى أن قائمة العقوبات تضم حتى الآن 680 مسؤولا و53 كيانا في روسيا.

وكشف مكتب رئيس الوزراء البرطاني، عن الخليج 365 الضغط على روسيا وتطبيق عقوبات نظام “سويفت” والحظر التجاري.

فيما أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها بصدد فرض المزيد من العقوبات إن لم تخفض روسيا تصعيدها، مؤكدة أن أوروبا وحلفاؤها مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا.

وأوضحت أنه تم فصل البنوك الأساسية في روسيا عن نظام “سويفت”، مؤكدة أن العقوبات ستؤثر بشكل كبير على دائرة الرئيس الروسي الضيقة.