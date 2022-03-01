شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تشريد مئات آلاف الأوكرانيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وكيل الشؤون الإنسانية منظمة الأمم المتحدة، أنه تم تشريد مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن.

وأوضح أن الحرب الدائرة ليومها السادس بين روسيا وأوكرانيا، تسببت في فرار أكثر من نصف مليون شخص نحو حدود الدول المجاورة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وكالة أنباء أوكرانيا الرسمية، أن القوات الروسية قصفت عيادة للنساء في كييف.

وأكدت مستشارة وزارة الإعلام الأوكرانية، أن بلاده مسالمة ولا تريد الاعتداء على أي بلد، وأن الرئيس الروسي بوتن يحاول تدميرنا، مؤكدة أن روسيا تنتهك سيادة بلادها.

وأضافت أن مبررات بوتين للعمليات العسكرية تخالف المنطق، وأن ترويج روسيا للسيطرة على كييف خلال يومين كان خرافة.

وأوضحت أن بلادها في حاجة لدعم غربي لصد الهجمات الروسية، مؤكدة أن واشنطن وعدت بتقديم مزيد من الأسلحة وفرض عقوبات إضافية على روسيا.