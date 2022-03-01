شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الخامس من غزو أوكرانيا.. تحركات جديدة “مقلقة” للجيش الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وسائل إعلام روسية رسمية عن تحركات لقوات تابعة للجيش داخل الأراضي الروسية، من أقصى شرق البلاد إلى الغرب باتجاه أوروبا.

وقالت وكالة أنباء “إنترفاكس”، إن القوات الروسية المتمركزة في أقصى شرق البلاد تجري تدريبات في منطقة أستراخان، التي تقع على الحدود بين الجزءين الأوروبي والآسيوي من روسيا.

وقالت قيادة المنطقة العسكرية الروسية الشرقية، الثلاثاء، إن القوات ستتدرب في تحركات لمسافات طويلة للوحدات العسكرية من بين مهام أخرى، بحسب سكاي نيوز.

وتأتي التحركات تزامنا مع حشد جديد لقوات روسية في بيلاروسيا، على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، وفقا لصور التقطتها أقمار صناعية ونشرتها شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية.

وتثير هذه التحركات القلق من إمكانية استدعاء قوات روسية جديدة إلى داخل أوكرانيا، التي تشهد غزوا روسيا منذ صباح الخميس، مما ينبئ بإطالة أمد النزاع الدموي.