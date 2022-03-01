شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكي: المعركة في أوكرانيا ستكون دموية وطويلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عضو الكونجرس الأمريكي السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، أن المعركة في أوكرانيا ستكون دموية وطويلة.

وأوضح أن العملية العسكرية التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا، ستستمر لفترة أطول وأن الجانبين سيتبادلان الهجمات الشرسة والعنيفة.

ودعا السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، لفرض عقوبات على القطاع النفطي الروسي.

وأكدت سفيرة أوكرانيا في واشنطن، أن روسيا استخدمت أمس القنبلة الفراغية في هجومها ضد بعض المدن، وهي محظورة بموجب اتفاقية جنيف.

وكشفت مستشارة وزارة الإعلام الأوكرانية، أن ترويج روسيا للسيطرة على كييف خلال يومين كان خرافة.

فيما أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن روسيا التي ارتكبت جرائم حرب لا ينبغي أن تكون عضوا دائما في مجلس الأمن.

وأوضح أن الجيس الروسي نفذ في 5 أيام 56 هجوما صاروخيا، وأن أكثر من 350 ألف طفل لا يمكنهم الوصول للمدارس.