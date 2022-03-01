عاجل: حاكم إقليمي : مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانياً في قصف روسي

الدمام - شريف احمد - ذكرت حاكم إقليمي في أوكرانيا على حسابه الشخصي بالفيس بوك بأن قصفاً روسياً لبلدة أوختيركا أدت لمقتل أكثر من 70 عسكري أوكراني في حصيلة أولية حتى الآن.

محمد يوسف

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