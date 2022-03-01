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رئيس هيئة الأركان الأمريكية يلتقي افتراضيا بقادة الناتو العسكريين

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الدمام - شريف احمد - شارك رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي في اجتماع افتراضي للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يوم الاثنين وسط غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما جاء في بيان للمتحدث باسم هيئة الأركان الكولونيل ديف بتلر.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن القادة ناقشوا "غزو روسيا لأوكرانيا الذي يقوض الأمن العالمي".

وأضاف البيان أن "التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أراضي الحلف صارم وستواصل الولايات المتحدة تعزيز موقفنا للدفاع بشكل أفضل عن حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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