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مقتل ثلاثة عناصر من داعش بضربات جوية في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، مقتل ثلاث عناصر من عصابات داعش بضربات جوية في محافظة الانبار.
وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوة الجوية نفذت بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابي في محافظة الانبار في منطقـة شـعيب الضايع ضمن قاطع قيـادة عمليات الجزيرة أدت الى مقتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وتابعت، ان "طائرات F_16 العراقية نفذت ايضا ضربتين جويتين أسفرتا عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية  في المكان ذاته، حيث بلغ عدد القتلى 3 عناصر من العصابات الإرهابية".

واوضحت الخلية، ان "هذه العمليات الاستباقية تاتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم اعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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