شركة ميتسوبيشي تعلن قرارا "صادما" بشأن إنتاج وبيع سياراتها في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء إنها قد توقف إنتاج وبيع سياراتها في روسيا.



وأضافت الشركة أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا قد تتسبب في اضطرابات بسلسلة الإمداد.

وبحسب موقعها على الإنترنت، تمتلك المجموعة اليابنية نحو 141 وكيلًا لشركة Mitsubishi في روسيا.

وانضمت اليابان اليوم إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، والتي شملت تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الثلاثاء، إن اليابان والولايات المتحدة تعهدتابالعمل سويا لجعل روسيا "تدفع ثمنا باهظا" لغزوها أوكرانيا.

وفي تصريحات أدلى بها بعد وقت قصير من محادثاته عبر الإنترنت مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قال سوزوكي إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق مع بعضهما البعض في العمل ضد روسيا التي غزت أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف أن رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة يعكس تأثير العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بعد مكالمة يلين مع سوزوكي إن الوزيرة تعهدت بالعمل عن كثب مع اليابان ودول مجموعة السبع الأخرى لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي و"فرض أقصى التكاليف" على موسكو.

من المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع عن بعد اليوم لمناقشة العقوبات المالية على روسيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن "الوزيرة يلين سلطت الضوء على قوة الإجراءات غير المسبوقة والمنسقة من جانب الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها، منهم اليابان، ورحبت بالإجراء الياباني الأخير حيال البنك المركزي الروسي وعزمها على اتخاذ إجراءات ضد روسيا البيضاء".