السودان يؤكد أنها ندعم حل أزمة روسيا وأوكرانيا سلميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مجلس السيادة السوداني، الإثنين، إن موقف الخرطوم يدعم اعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.



وأوضحت سلمى عبدالجبار، المتحدث باسم مجلس السيادة، في تصريح عقب اجتماع ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن "مجلس السيادة أكد أن السودان مع الحل الدبلوماسي للأزمة الراهنة ويدعم المساعي الجارية لحل الأزمة سلميا بين البلدين".، وفقا للعين.

يأتي ذلك غداة، مطالبة سفراء الاتحاد الأوروبي للسودان بإصدار موقف علني يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، بوصفه عضواً في المجتمع الدولي.

واستفسر سفراء الاتحاد الأوروبي خلال لقاء مع وزير خارجية الخرطوم المكلف علي الصادق، أمس الأحد، عن موقف السودان من الهجوم الروسي، وكذلك تداعيات زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حمديتي" وعدد من الوزراء إلى روسيا.

وأكّد وزير الخارجية السوداني أن الزيارة التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة كان مقرر لها قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية وتهدف لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

ومنذ الأربعاء الماضي، يتواجد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو في روسيا بعد أن وصلها على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية.

وأجرى دقلو لقاءات عديدة شملت نائب وزير الدفاع الروسي ومسؤوليين آخرين، تناولت في مجملها تعزيز التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين البلدين.